Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos por torturas ante tribunal de Nueva York
El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos por tortura en su comparecencia ante el tribunal de Nueva York.
Cabe resaltar que los fiscales de Nueva York sumaron nuevos cargos contra Maduro y su esposa por la detención ilegal de más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos por el régimen venezolano y por torturas a opositores políticos.
Ambos acudieron este jueves al banquillo de los acusados en una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.
La citación formal convocó a ambos acusados a comparecer a las 11:00 a.m. (ET) ante el juez Alvin Hellerstein, quien leyó los cargos de tortura presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cabe resaltar que Estados Unidos ha señalado que el régimen venezolano utilizaba a ciudadanos norteamericanos como forma de canje para aliviar las sanciones por parte de Washington.
Algunos norteamericanos que estuvieron presos por el régimen madurista alegaron en una demanda que fueron sometidos a tortura con agua, electrocución y hasta amenazas de agresión sexual.
Incluso, ejecutivos petroleros que viajaron a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos por el régimen aseguraron que fueron sometidos a torturas en cárceles venezolanas.