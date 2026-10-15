NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos por torturas ante tribunal de Nueva York

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Ambos acudieron este jueves al banquillo de los acusados en una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos por tortura en su comparecencia ante el tribunal de Nueva York.

Cabe resaltar que los fiscales de Nueva York sumaron nuevos cargos contra Maduro y su esposa por la detención ilegal de más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos por el régimen venezolano y por torturas a opositores políticos.

Ambos acudieron este jueves al banquillo de los acusados en una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.

o

La citación formal convocó a ambos acusados a comparecer a las 11:00 a.m. (ET) ante el juez Alvin Hellerstein, quien leyó los cargos de tortura presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cabe resaltar que Estados Unidos ha señalado que el régimen venezolano utilizaba a ciudadanos norteamericanos como forma de canje para aliviar las sanciones por parte de Washington.

o

Algunos norteamericanos que estuvieron presos por el régimen madurista alegaron en una demanda que fueron sometidos a tortura con agua, electrocución y hasta amenazas de agresión sexual.

Incluso, ejecutivos petroleros que viajaron a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos por el régimen aseguraron que fueron sometidos a torturas en cárceles venezolanas.

 

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Nueva York

audiencia

Tortura

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Maduro y Cilia se enfrentan por primera vez a la justicia de EE. UU. por cargos de tortura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro

“La pareja diabólica sentada ante el juez”: así se vive el ambiente en el Tribunal donde comparecen hoy Maduro y Cilia

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Bocetos juicio Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"Significa justicia": integrante de Vente Venezuela sobre nueva comparecencia de Maduro y Flores

Machado lidera la intención de voto frente a un panorama de elecciones, según encuesta - Foto: AFP
Elecciones

María Corina Machado encabeza la intención de voto frente a un panorama de elecciones presidenciales, según encuesta

Más de Judicial

Ver más
Shawn Carter "Jay-Z", músico de EE. UU. - Foto: EFE
Abuso

Mujer que aseguró haber sido abusada por el rapero Jay-Z dice que hizo "falsas acusaciones"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Juez de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca restablecer el acceso a medios vetados por Trump

Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Artistas venezolanos grabando una canción - Foto: Instagram
Canción

"Esperando un nuevo sol", la canción con la que Frank Quintero reúne a múltiples figuras venezolanas para ayudar a personas afectadas por el doblete sísmico

Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
México

Sheinbaum asegura que avanza "bien" el acuerdo comercial con Estados Unidos tras llamada con Trump

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Joven que prestaba el servicio militar asesinó a un soldado en Buriticá, Antioquia: esto se sabe del caso

Rocío San Miguel, activista DDHH / Foto: AFP
Rocío San Miguel

Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa"

JEP y Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!": Abelardo de la Espriella a propuesta que busca abultada reducción del presupuesto de la JEP

Nicolás Maduro (EFE)
Detenciones arbitrarias

Dos caras de una misma moneda: el fuerte relato de dos mujeres cuyos familiares fueron detenidos tras la extracción de Nicolás Maduro

Alex Saab y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Álex Saab

¿Se convertirá sí o no Alex Saab en testigo clave contra su examigo Nicolás Maduro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023