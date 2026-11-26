Sofía Vergara protagonizó uno de los momentos más comentados durante la ceremonia en la que fue declarada "Barranquillera Ilustre" por la Alcaldía de Barranquilla, al bromear públicamente sobre la presencia de su primer exesposo, José Luis González, quien asistió al evento acompañado de su nueva pareja.

La actriz colombiana recibió varios reconocimientos en su ciudad natal por su exitosa trayectoria internacional en el cine y la televisión, así como por llevar el nombre y la cultura de Barranquilla a diferentes partes del mundo. Durante la ceremonia, además de la distinción como "barranquillera ilustre", el Carnaval de Barranquilla le otorgó su máxima distinción por enaltecer y difundir las raíces culturales de esta celebración.

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En medio de un emotivo discurso sobre sus raíces costeñas, Vergara explicó que, aunque dejó Colombia hace varias décadas, Barranquilla sigue presente en su forma de ser, sus costumbres y hasta en su acento. "Barranquilla me dio algo mucho más grande antes; me dio mi identidad, me dio mis raíces, me dio el orgullo de ser costeña", expresó la protagonista de Modern Family.

Sin embargo, el momento que capturó la atención de los asistentes y las redes sociales llegó cuando la actriz decidió mencionar a su primer exesposo, José Luis González, padre de su hijo Manolo. Al notar que González se encontraba entre los invitados acompañado de su nueva pareja, Vergara no dudó en señalarlo frente a todos los presentes.

"En Barranquilla están mis recuerdos más lindos [...] Hasta mi exmarido salió aquí de Barranquilla. Está ahí el descarado ese, con una mujer nueva 15 años menor que yo misma, descarado", comentó Sofía, provocando reacciones inmediatas entre los asistentes al evento.

El comentario, tomado con humor por la actriz, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más virales de la ceremonia. La mención pública de su expareja demostró el característico sentido del humor de Vergara, quien no tiene problemas en abordar temas de su vida personal con naturalidad y desparpajo.

La visita de Sofía Vergara a Barranquilla estuvo marcada por varios momentos emotivos y divertidos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. La actriz, quien mantiene un vínculo estrecho con su ciudad natal a pesar de residir en Estados Unidos desde hace décadas, aprovechó la ocasión para reconectar con sus raíces y recibir el reconocimiento de su tierra.