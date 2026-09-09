Príncipe William lidera la representación británica en el último adiós al rey Harald V en Oslo: así se vivió funeral en medio de la realeza

El príncipe William llegó este miércoles a Oslo para representar al rey Carlos III en el funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, ceremonia que juntó a miembros de numerosas casas reales y autoridades internacionales para hacerle la despedida al monarca fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.

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William estuvo acompañado por su tía, la princesa Ana, la cual asistió en calidad personal como madrina del nuevo rey noruego, Haakon VIII. La presencia del heredero británico igualmente respondió al protocolo de la monarquía del Reino Unido, según el cual el soberano está el mayor parte representado en los funerales de otros jefes de Estado.

El funeral inició con una solemne procesión desde el Palacio Real de Oslo hasta la catedral de la capital.

El féretro de Harald fue trasladado bajo la mirada de miles de personas que se reunieron en las calles para rendir homenaje al monarca, el cual se mantuvo en el trono por más de tres décadas y ha sido recordado por su cercanía y por impulsar una imagen moderna e inclusiva de la monarquía noruega.

La ceremonia tuvo una gran representación internacional. Entre los asistentes estuvieron los reyes de España, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Jordania y también el príncipe heredero de Japón, Akishino, y dirigentes políticos como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La familia real noruega lideró el cortejo. El nuevo rey Haakon VIII caminó detrás del féretro de su padre con otros miembros de la familia. La reina Sonja, viuda de Harald, y la reina Mette-Marit participaron en el recorrido en automóvil.

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El homenaje llega tras casi dos semanas de duelo nacional. En esos días, miles de noruegos fueron al Palacio Real para despedir al monarca y dejar flores, velas y mensajes en su memoria. De acuerdo con la Policía noruega, el dispositivo de seguridad preparado para el funeral ha sido el mayor operativo planificado en la historia del cuerpo.

Harald V falleció luego de 35 años en el trono. Su figura se asoció por décadas con una monarquía que era cercana a la población y con una modificación de la institución para adaptarla a los nuevos tiempos. Su muerte hizo que se abriese una nueva etapa para la corona noruega con la llegada de Haakon VIII.

Tras la ceremonia religiosa en la catedral, el féretro fue movilizado a la fortaleza de Akershus, lugar donde tuvo lugar el entierro privado en la cripta real, junto a los restos de otros miembros de la familia real noruega. Con este acto finalizó de manera oficial el periodo de duelo nacional por la muerte de Harald V.