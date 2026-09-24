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Cilia Flores, esposa de Maduro capturada en Estados Unidos, podría enfrentar cadena perpetua

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La fiscalía de Estados Unidos pide que Cilia Flores continúe en prisión mientras espera el juicio. En un contundente memorando de 28 páginas presentado al juez Alvin Hellerstein y, al que tuvo acceso este canal, el gobierno se opone a la solicitud de la esposa del dictador Nicolás Maduro de abandonar el centro de detención y permanecer bajo arresto domiciliario. En el documento también se habla de la posible condena que enfrentaría la esposa de Nicolás Maduro si es hallada culpable. De acuerdo al escrito, Cilia Flores advierte que podría enfrentar 40 años de prisión o cadena perpetua.

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