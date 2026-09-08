Esto es lo que se sabe el primer iPhone plegable que será lanzado este miércoles en el evento anual de Apple

Se espera que Apple presente una gran cantidad de dispositivos nuevos y actualizados, incluido un iPhone plegable del que se rumorea desde hace tiempo, cuando celebre su evento anual de hardware este miércoles en Cupertino, California.

También será el primer gran evento bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien sucedió al director ejecutivo saliente, Tim Cook, el 1 de septiembre.

Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de Apple en 2001 y fue ascendiendo hasta liderar los equipos de ingeniería responsables de toda la gama de productos de Apple, incluidos los iPhones, que generan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

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El evento, que Ternus prometió que sería "fenomenal" en su primer correo electrónico a toda la empresa como director ejecutivo la semana pasada, dará comienzo a las 10 de la mañana, hora local (17:00 GMT).

Así es el nuevo iPhone plegable

Se espera que el gigante tecnológico finalmente presente el tan esperado iPhone plegable, que según los rumores se llamará iPhone Ultra y cuyo precio inicial será de 2.000 dólares, según los informes.

Al igual que los teléfonos inteligentes plegables de Samsung, el dispositivo de Apple tendrá una pantalla externa más pequeña cuando esté cerrado y una pantalla mucho más grande que se desplegará cuando se abra el teléfono.

Este formato combina esencialmente la portabilidad de un teléfono inteligente con la pantalla más grande de una tableta, ofreciendo a los usuarios una pantalla mayor sin tener que llevar consigo un dispositivo del tamaño de una tableta.

El teléfono plegable será una prueba para Apple, que no ha lanzado un éxito rotundo desde los AirPods hace 10 años.

Samsung lanzó en 2019 el primer teléfono inteligente plegable de consumo masivo de la industria, el Galaxy Fold. La compañía surcoreana lanzó un modelo actualizado, el Galaxy Z Fold, el año pasado a un precio inicial de 2000 dólares.

Los teléfonos inteligentes plegables representan una pequeña fracción del mercado, menos del 2% de los envíos mundiales, pero Apple podría captar el 31% de esa demanda para finales de año y alcanzar el 40% en 2027, según la firma de investigación IDC.

El lanzamiento del iPhone plegable coincide con un momento en que la demanda de chips potentes, impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA), ha generado una crisis en la cadena de suministro, lo que ha provocado un aumento de los precios en todos los sectores.

Como resultado, los envíos de teléfonos inteligentes disminuirán en más del 16 por ciento este año, mientras que el costo promedio aumentará en más del 27 por ciento, según IDC.

En lo que sería una primicia para Apple, no está claro si la compañía lanzará un nuevo iPhone de gama básica este año.

Según diversos informes, la compañía podría presentar únicamente dos versiones de gama alta de su próxima serie: el iPhone 18 Pro y el Pro Max. La versión básica más asequible, el iPhone 18, podría no lanzarse hasta el próximo año.

Según Bloomberg, la Ultra plegable tendrá aproximadamente el tamaño de un pasaporte cuando esté cerrada y solo contará con dos lentes de cámara: una normal y una ultra gran angular.

Una versión mejorada de Siri, con tecnología de inteligencia artificial, se integrará en muchos de los nuevos dispositivos anunciados, entre los que podrían incluirse relojes, AirPods, un reproductor multimedia Apple TV y el HomePod mini.

Según informó Bloomberg, la compañía también podría lanzar un dispositivo de 7 pulgadas con una pantalla diseñada para funcionar como un centro de control para el hogar inteligente, aunque no está claro si se presentará el miércoles o más adelante este año.