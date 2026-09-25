Carlos Sainz se encuentra de nuevo bajo la lupa en Gran Premio de Azerbaiyán tras sanción de los comisarios

Carlos Sainz finalizó de nuevo condicionado por las decisiones de los comisarios en la jornada del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Williams ha perdido uno de sus tiempos de vuelta en la segunda sesión de entrenamientos libres luego de atravesar una zona en la que se mostraban dobles banderas amarillas.

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La incidencia se generó en la segunda práctica del circuito urbano de Bakú. Según el documento de la FIA, Sainz pasó por la curva 15 con una vuelta de entrada a boxes y su registro se eliminó por no respetar las condiciones establecidas para ese sector. La decisión fue basada en el artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional y en las instrucciones específicas del director de carrera para el fin de semana.

El español no ha sido el único afectado. La FIA eliminó registros en la sesión por situaciones que tienen relación con las dobles banderas amarillas. Entre los pilotos afectados están Charles Leclerc, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, además de Sainz.

El episodio se añade a un comienzo de fin de semana que está siendo exigente para Williams. Sainz terminó decimosegundo en la primera práctica y decimoséptimo en la segunda, luego de completar 44 vueltas. El equipo estrenó en Bakú una serie de mejoras en el FW48, incluyendo un nuevo chasis, con la intención de poder acercarse al grupo medio de la parrilla.

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El propio piloto mencionó que el jueves ha sido una jornada complicada por diferentes problemas del monoplaza. Entre ellos estuvo una falla de radio en la primera sesión que provocó una situación particular cuando regresó a boxes: el equipo no estaba listo para recibirlo y los frenos del Williams llegaron a incendiarse.

Pese a las dificultades, Sainz afirmó que percibió un progreso en el comportamiento del automóvil. “Hoy se sintió como un paso adelante, como esperábamos”, mencionó el español, quien igualmente indicó que aún necesitaban estudiar con más detalle las nuevas piezas.

La actividad en Bakú seguirá con la tercera sesión de entrenamientos y más adelante la clasificación. El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado por el calendario especial del evento.