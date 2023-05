Final del Título 42 y la nueva crisis migratoria

El jueves 11 de mayo de 2023, a las 23:59 horas, expiró el Título 42 de los Estados Unidos. Medida administrativa que más allá de ser una política migratoria obedecía a una de salud pública, adoptada en el marco de la pandemia, con el fin de hacer deportaciones “express” de migrantes que ingresaban de forma irregular a su territorio, las veces que fuese necesario y sin generarles encausamientos criminales.

Esta orden permitió a las autoridades de las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México, expulsar a los migrantes que representaban algún peligro de propagación de la COVID 19 o por el simple hecho de haber eludido los controles regulares de ingreso, esto con un trámite expedito.

Según datos oficiales de Customs and Border Protection, esta se aplicó cerca de 1,8 millones de veces en la frontera con México, en un periodo de 2 años. A pesar de lo cuestionado de la medida esta se mantuvo y se prolongó por varios periodos, incluso, en la administración del presidente Biden, quien en campaña prometió acabarla.

Y es que el tema migratorio en los estados Unidos ha sido altamente cuestionado en la actual administración, dado que, el anuncio de la terminación del Título 42, no vino acompañado de medidas que pudiesen contrarrestar los efectos que producirán los miles de migrantes que se espera ingresen al país de forma irregular en los próximos días.

El presidente Biden informó sobre la creación de Centros Regionales de Procesamiento en Latinoamérica, para que los migrantes puedan formalizar sus ingresos, pero mientras esto se pone en marcha el éxodo no se detiene.

Ante esta situación, Greg Abbott, gobernador de Texas, optó por enviar a los miles de migrantes que llegan a su jurisdicción en buses con destino a las ciudades de Washington, Filadelfia, Chicago y Nueva York, las cuales son gobernadas por autoridades demócratas, con el fin de mostrarles la ineficacia de las políticas migratorias del país y a su vez, trasladarles el problema.

Pero la crisis no se detiene, Nueva York, por ejemplo, tuvo que decretar calamidad pública para poder liberar recursos y atender la situación. Manuel Castro, Comisionado de la Oficina de Asuntos Migratorios de la ciudad, cuestionó la precaria colaboración del gobierno federal en el asunto.

Ya adoptada esta decisión y expirado el Título 42, entro en escena el Título 8. Debe hacerse la claridad que este no le sustituye pues ya existía previamente, lo que cambia es que su aplicación ahora es más rigurosa. Las sanciones que se contemplan por su incumplimiento van desde el encausamiento criminal, medidas privativas de la libertad y la prohibición de ingresar a los Estados Unidos por 5 años a quienes reincidan en el intento de entrar de forma irregular al país.

Con la expiración del Título 42 no se abren las fronteras, por el contrario se endurecen las medidas en contra de los migrantes ilegales.

Lo más preocupante de todo esto, es el alto nivel de desinformación entre la población migrante que esta expectante a que con el paso de los días, se abran las fronteras, nada más alejado de la realidad. Las medidas son ahora más restrictivas e inflexibles con graves consecuencias como la cárcel.

Cerca de 40 mil personas ubicadas en diferentes puntos de la frontera entre los Estados Unidos y México, conservan la esperanza de dar por terminado su viacrucis y tener una vida de oportunidades, las mismas que sus países de origen les negaron. Los testimonios son desgarradores ya que abandonaron sus pertenencias, expusieron sus vidas y dejaron a familiares y amigos atrás, muchos no lograron llegar con vida.

A tan solo unos kilómetros de distancia el calvario no termina, un nuevo obstáculo se hace presente, deben diligenciar online y desde el aplicativo CBP One, la solicitud de asilo. Esto no sería un problema de no ser porque no hay conectividad a redes Wifi, sus teléfonos móviles están deteriorados o no cuentan con estos y la plataforma está colapsada.

Duele la situación que atraviesan los miles de migrantes en la frontera con los Estados Unidos y la incertidumbre que ahora embarga a quienes ya ingresaron. La administración del presidente Biden debe liderar con mayor contundencia una política que contenga soluciones migratorias para atender esta población, garantizar sus derechos fundamentales y formalizar su estadía.

Mucha improvisación con la expiración del Título 42, medidas no han logrado hacer frente a la problemática en un país cuyos fundadores fueron o provinieron de migrantes.

Nota 1: la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, anda de gira por el África con una ostentosa comitiva, se negó a dar explicaciones y los detalles del viaje, lo cual es muy cuestionable porque esto hace parte de su ejercicio público y por afectar recursos del Estado. La arrogancia es mala consejera.

Nota 2: en la Plaza de Bolívar se reunieron miles de veteranos de la reserva activa de Colombia para protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El mensaje fue contundente: respeto por la institucionalidad.

Nota 3: rechazo desde todo punto de vista las declaraciones del expresidente de ACORE, John Marulanda, sugiriendo defenestrar al presidente Gustavo Petro, estas no representan el sentir ni las convicciones democráticas de las reservas activas. Bien por la Fiscalía General de la Nación por proceder con la noticia criminal en este caso.