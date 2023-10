¿América Latina está atrapada en manos de políticos ambiciosos que buscan poder permanente?

Analistas políticos sostienen que en Nicaragua existía un "régimen híbrido" en el que extrañamente podía converger el “autoritarismo y las formalidades de la democracia”.

Sin embargo, ese concepto de “régimen híbrido” quedó al desnudo el 7 de noviembre de 2021 cuando el líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó unas elecciones fraudulentas, luego de ordenar encarcelar a varios candidatos de la oposición.

Félix Maradiaga, excandidato a la Presidencia de Nicaragua y activista político fue entrevistado en el programa Razón de Estado de NTN24.

“Estuve en una celda de máxima seguridad 611 días. Alguien como Ortega debe responder ante la justicia. No creo en la venganza, en la justicia”, manifestó el también director de la Fundación para la Libertad en Nicaragua.

Asimismo, el exprisionero político nicaragüense aseveró: “Por mi parte existe un mayor compromiso, no creo que nadie me debe nada, ha sido una decisión de lucha personal. Ortega no es el único problema para los nicaragüenses. La salida (de la dictadura) es muy compleja”.

A su vez, el espacio que dirige y conduce Dionisio Gutiérrez entrevistó a Jorge Fernando Quiroga, expresidente de Bolivia.

En cuanto al panorama político que hoy atraviesa América Latina, el exmandatario expresó: “Hay dictaduras puras y duras, atroces y feroces en Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

“Queremos recuperar la democracia y la libertad. No hay libertad económica si no hay libertad política”, consideró.