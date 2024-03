"Biden no está exigiendo que María Corina aparezca en las papeletas, a él no le importa el pueblo de Venezuela": Rick Scott, senador estadounidense en NTN24

El Informativo USA de NTN24 habló con el senador estadounidense Rick Scott sobre el panorama político de la unión americana a ocho meses de que se celebren los comicios presidenciales.

“Van a votar por Donald Trump (los seguidores de Nikki Haley), porque es una elección clara. La Administración Biden es un completo desastre”, dijo el legislador.

“Tenemos la frontera sur completamente abierta, entran drogas, así como traficantes que se desplazan por esa frontera”, pronunció.

Asimismo, Scott sostuvo frente a las cámaras del canal de las Américas que no se ha encontrado con ningún connacional estadounidense que esté de acuerdo con políticas de “frontera abierta”.

“Yo no he hablado con ningún estadounidense que quiera tener sus fronteras abiertas, que digan que esa situación es grandiosa, o que le parezca que su salario vaya mucho más lento que la inflación (...) Biden no habla de cómo hará crecer la economía”, subrayó.

En cuanto a las elecciones presidenciales de Venezuela Scott remarcó: “Nosotros sabemos quien es Maduro, es un matón a quien no le importa sus ciudadanos, solo le interesa el poder”.

“Al presidente de Estados Unidos no le importa nada. Él no está exigiendo que María Corina Machado aparezca en las papeletas, Joe Biden es un presidente débil que no le importa el pueblo de Venezuela”, concluyó.

Recordemos que recientemente las “autoridades electorales” de Venezuela anunciaron que el próximo domingo 28 de julio serán las elecciones presidenciales, tras supuestamente analizar un cronograma con distintas fechas propuestas por el partido de gobierno y otros dirigentes conocidos como “alacranes”, que dicen ser de oposición.

Hasta el momento, la líder de oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada por orden del Tribunal Supremo de Justicia, leal a Maduro.

El presidente del CNE, (institución que controla el chavismo) informó además que la "jornada de registro nacional e internacional va desde el 18 de marzo al 16 de abril".