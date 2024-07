¿Democrático? Freddy Bernal le da un año de gobierno a la oposición de llegar a ganar las presidenciales

El estado fronterizo del Táchira, bastión de las protestas contra Maduro en 2017, le regaló a María Corina Machado y al candidato Edmundo González la concentración más numerosa que haya tenido la oposición en la actual campaña por las presidenciales.

En contraste, Nicolás Maduro asistió días después a un acto diametralmente distinto al vivido por la dupla de opositores, incluso en un video se escucha al gobernante quejarse de la condición de una plaza en San Cristóbal y dice que se ve “fea y vacía”.

Maduro, que busca su tercera reelección el 28 de julio, se autodenomina “el gallo pinto” y se mofa de la edad de su contendor Edmundo González al que llamó “viejo decrépito”.

Pero no hay encuesta confiable que dé a Maduro la ventaja en la preferencia de votos.

Por primera vez desde que el chavismo es gobierno desde hace 25 años, la ventaja del opositor contra el chavista supera hasta los 20 puntos porcentuales.

La oposición, pero especialmente María Corina Machado, comenzó a hablar de “transición” frente a un escenario de victoria, sin embargo el chavismo se niega a pensar en esa posibilidad.

Este lunes, el gobernador del Táchira Freddy Bernal, que no pudo organizar para su jefe un evento multitudinario, habló con dificultad de un escenario adverso al régimen, pero vaticinó un corto periodo.

"En el supuesto negado de que perdiéramos, aunque eso no va a ocurrir, no tengan la menor duda del talante democrático del presidente Maduro. El pueblo venezolano no se suicida, cada vez que hemos perdido, hemos entregado".

"Un gobierno de la derecha no nos aguantaría un año. Van a tener que renunciar y salir corriendo, ¿nosotros en la oposición? ¿con la Asamblea Nacional?, con 20 gobernaciones, con 220 alcaldías, con el poder popular y ¿en la oposición?. Yo me imagino cómo sería la dirigencia nuestra en la calle, aguerrida, contra un gobierno fascista que va a privatizar la salud, educación, van a tener que renunciar y salir corriendo pero es una pesadilla que nunca va a ocurrir en Venezuela. No tengo dudas que el gallo pinto gana el 28".

Además sugirió que Machado debería ser condenada a 30 años de prisión por traición a la patria por incitar a la violencia.