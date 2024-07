El (in)esperado giro de Carlos Prosperi: insiste en que votará por Maduro sin aspirar cargo

Carlos Prosperi se vendía como un adeco a carta cabal. Al punto que el secretario general de ese tradicional partido de Venezuela, Henry Ramos Allup, lo eligió como el candidato para participar en las elecciones primarias que ganó María Corina Machado como candidata de la oposición a las presidenciales.

VEA TAMBIÉN AD sí reconoce el resultado de las primarias que ganó Machado y dice que Prosperi asumió una posición personal o

Sin esperar la posición de su partido, Prosperi se retiró de la contienda alegando ventajismo y denunciando todo tipo de supuestos artilugios de la oposición. Días después, fue expulsado de AD, que sí reconoció el arrollador triunfo de Machado en las primarias y ratificó su apoyo a lo que decidiera la mayoría de la Unidad.

En ese momento Carlos Prosperi se alejó de la palestra pública hasta que volvió meses atrás con unas polémicas declaraciones en Globovisión, pero hasta ahora solo cuestionando la candidatura de María Corina Machado.

VEA TAMBIÉN Carlos Prosperi, desaparecido de la escena pública, envía comunicado y silencia mensajes en redes o

En los últimos días ha logrado acaparar titulares al dar el paso, para muchos predecible: su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, a quien en el pasado calificó como “el peor presidente de la historia de Venezuela”.

“Claro que voy a votar, y una de las cosas buenas que voy a hacer es que antes votaba arriba y a la izquierda por la tarjeta de AD y ahora voy a votar arriba y a la izquierda por el PSUV. Soy una persona que cree en la izquierda”, dijo.

VEA TAMBIÉN Carlos Prosperi tras ser expulsado de AD: Allí hay dobles agendas o

Además descartó aspirar a un premio por su cambio radical de posición: “No voy a llegar aquí con una gorra del Psuv, no, no voy a estar detrás de un cargo de nadie, no ando buscando ni el puesto ni en el cargo de nadie, simplemente creo en Venezuela, en la paz del país es un momento crucial para la recuperación económica y hay que darle un voto de confianza al presidente de la República”, afirmó.