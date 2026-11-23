La congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar envió una carta a Elon Musk, presidente y director de Tecnología de la red social X, en la que le pide eliminar la cuenta del expresidente colombiano Gustavo Petro.

En la misiva acusa a Petro de publicar llamados explícitos al derrocamiento del Gobierno de su país por medios violentos.

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Salazar, que representa al distrito 27 de Florida y hace parte de los comités de Asuntos Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, calificó la conducta del exmandatario como "reprobable" y afirmó que viola de manera clara las reglas de X sobre integridad cívica.

Lo que dice la carta

Según el documento, Petro compartió en X un video en el que afirma que lo que hay que hacer es tomarse las calles. La congresista sostiene que esa movilización llevaría al derrocamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto.

La carta describe a Petro como una amenaza para la continuidad de la democracia en Colombia y afirma que busca que sus seguidores tomen las calles para derrocar por la fuerza a la administración actual. Para fundamentar su petición, Salazar cita las normas de X que prohíben usar la plataforma para manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos.

La carta de la congresista se suma a una gestión anterior. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a X, el domingo 22 de noviembre, suspender la cuenta de Petro por una posible incitación a la violencia.

La publicación cuestionada incluye un video de cerca de dos minutos con fragmentos de un discurso que Petro pronunció en Cali el 19 de noviembre. En él, el expresidente afirma que hay que actuar en las calles de inmediato y que, si llegan a ser millones, corresponde al pueblo restaurar lo que denomina la "democracia real". El mensaje que lo acompaña pide a los colombianos exigir la renuncia del presidente De la Espriella.

Un reclamo con antecedentes

No es la primera vez que se pide a Musk intervenir sobre la cuenta de Petro. En 2025, cuando Petro era presidente, el entonces precandidato Abelardo de la Espriella y Enrique Vargas Lleras, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, enviaron peticiones similares.

Petro respondió entonces que, si lo censuraban, seguiría comunicándose desde las calles. Salazar, por su parte, ha sido una crítica constante del exmandatario desde Washington.