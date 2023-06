“Europa está redefiniéndose”: analista sobre los retos que tendrá la Unión Europea a largo plazo

La Unión Europea sigue siendo hoy, proyecto geopolítico más ambicioso y exitoso de la historia contemporánea. Se construyó sobre la idea de la paz y la prosperidad compartida.

Europa ha superado obstáculos y resulto crisis que amenazan su unidad, sin embargo, los desafíos que hoy enfrenta son crecientes y descomunales.

A eso se suma la influencia de China, que intenta disputarle el poder mundial a Estados Unidos y que desde hace varios años viene tomando más terreno a nivel mundial.

En el programa Razón de Estado de NTN24 habló con Rafael Calduch, profesor de derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

“El conflicto en Ucrania no va a terminar hasta que ambas partes lleguen al convencimiento de que militarmente no puede ganar ninguna de ellas y eso hasta el momento no ha ocurrido”, dijo Calduch.

Además, explicó que Europa está en un proceso de redefinición.

“Europa está redefiniéndose por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque la relación trasatlántica con Estados Unidos está siendo revisada por ambas partes como consecuencia del reto de China; y segundo, ya se ha visto que la relación con Rusia ha entrado en una dinámica de rivalidad estratégica”, indicó.

“La confianza entre la Unión Europea y Rusia se ha roto”, subrayó.