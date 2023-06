Jornada de marchas en apoyo a las reformas de Gustavo Petro en medio del peor escándalo que sacude a su gobierno

Este miércoles se han reportado concurridas marchas en apoyo a la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y a sus diferentes reformas, entre ellas, las de los sistemas de salud, pensional y laboral.

Las movilizaciones en favor del oficialismo fueron convocadas por las centrales obreras en medio del peor escándalo que sacude al Gobierno Petro en 10 meses de mandato por escuchas ilegales y los reveladores audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, en los que se refiere a una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del mandatario en 2022.

La multitudinaria movilización se concentra en el centro de la capital colombiana y también en varias plazas de distintas ciudades del país.

Con "el movimiento sindical, estudiantil, comunal y campesino organizamos estas marchas pacíficas en todo el país en apoyo a las reformas sociales y al gobierno del presidente Petro", explicó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, en entrevista con la emisora pública Radio Nacional.

Cabe resaltar que el Gobierno de Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que asumió el pasado 7 de agosto, luego de que su exjefe de gabinete, Laura Sarabia, se viera involucrada en un caso de presunto abuso de poder luego de que su exniñera, Marelbys Meza, denunciara que fue sometida al polígrafo en uno de los edificios contiguos al palacio presidencial en medio de un caso de robo en el apartamento de la funcionaria.

Además, sobre este caso, la Fiscalía de Colombia dio a conocer que el teléfono de la exempleada de Sarabia fue interceptado ilegalmente en un procedimiento amparado en un informe ilegal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJIN).

Días después, la Revista Semana dio a conocer reveladores audios del exembajador Armando Benedetti en los que habla de delicados temas con Laura Sarabia.

En el material expuesto, Benedetti le reclama airadamente y con improperios a Sarabia por el trato que ha recibido del Gobierno e incluso amenaza en varias oportunidades con revelar información sobre el origen de los fondos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice el político.

“¿O es que quieren que diga quién fue el que puso la plata?, No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, agrega Benedetti en una de las muchas advertencias que se escuchan en los audios.

Petro hizo presencia este miércoles en la plaza pública y saludó a los manifestantes. Además, brindó un discurso en el que insistió en que le quieren dar un “golpe blando”, se comparó con el expresidente de Perú, Pedro Castillo, y lanzó desafiantes declaraciones contra los medios de comunicación.

“Si se atreven a destruir el gobierno popular, el pueblo de Colombia volverá a poner al gobierno el popular en el sitio del poder”, dijo el mandatario.

“Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país”, agregó.

“Tienen un presidente que no se deja chantajear y les da rabia porque tienen un presidente que no se orina en los pantalones si el más rico de Colombia lo invita a almorzar, y les da rabia porque la Presidencia no se pone al servicio de los potentados en Colombia”, continuó.

Sobre los escándalos en su contra, el mandatario colombiano defendió a su exembajador Benedetti y aseguró que fue manipulado en medio de supuestos problemas de salud que afronta.

“Cómo no encontraron pruebas entonces manipulan a una persona sin pensar en la salud y la estabilidad de una persona que tiene problemas de salud (...) lo cogen como si fuera mercancía para ver si dice que en la campaña de Petro se recibió si quiera un peso del narcotráfico”, apuntó.

“Este gobierno hasta la muerte estará al servicio del pueblo, pero ustedes no tengan pereza de salir a la calle. Llegó el momento de luchar… no nos dejen solos”, subrayó.

Entretanto, la oposición anunció que el próximo 20 de junio convocará a una marcha en contra del Gobierno de Gustavo Petro, sus reformas y para pedir justicia por los escándalos en su contra.