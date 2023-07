Guerra en Ucrania: ex altos funcionarios de EEUU habrían mantenido reuniones con diplomáticos rusos para lograr la paz, según medios estadounidenses

Ex altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos habrían mantenido conversaciones con Rusia para allanar el terreno que lleve al fin de la invasión a Ucrania, así lo reveló en las últimas horas la cadena NBC, que informó que los contactos llegaron al nivel de Sergei Lavrov, el ministro de relaciones exteriores ruso.

De acuerdo con estas fuentes, el jefe de diplomacia se había reunido al menos una vez con los funcionarios estadounidenses en el pasado mes de abril en la ciudad de Nueva York. Las otras personas que han participado de las reuniones también harían parte del círculo más angosto del Kremlin.

«No cree que haya un escenario en donde ex altos funcionarios de inteligencia del gobierno estadounidense puedan conducir este tipo de diplomacia», comentó el analista político, Juan Carlos Hidalgo, «ciertamente esto es algo coordinado con la Casa Blanca, pero a este momento mucha especulación, no sabemos exactamente cuál es el propósito de estas reuniones», añadió.

Cabe mencionar que por el lado estadounidense, habrían participado Richard Haass, presidente saliente del Consejo de Relaciones Exteriores, además de los expertos en Rusia y Europa, Charles Kupchan y Thomas Graham, ambos ex funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.

Para Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas, «hoy no vemos la intención, no le conviene, Rusia no puede negociar una paz porque hay elementos en ambas partes por el lado de Ucrania, en que Rusia se salga totalmente de su territorio, lo cual Rusia no va a hacer por lo menos, le interesa la región del Donbas y por otro lado la intención de que Ucrania no ingrese a la OTAN».

Según las fuentes, los objetivos, dijeron, está mantener abiertos los canales de comunicación con Rusia cuando sea posible y sentir dónde podría haber espacio para futuras negociaciones, compromisos y diplomacia para poner fin a la guerra.

Según Hidalgo, «hemos visto en Rusia una actitud de no comprometerse, de no buscar ningún tipo de compromiso sobre un eventual escenario de final de la guerra (…) no creo que esto vaya a dar más pasos a más», comentó.

Además del lado ruso con Lavrov, las discusiones vincularon a líderes políticos cercanos al oído de Vladimir Putin, y según la Cadena, ningún participe mencionado quiso responder a solicitud de entrevista.

«A mi me cuesta ver un escenario en donde este conflicto pueda llegar a su fin mediante una solución negociada entre Ucrania, Rusia con intermediación de EEUU», culminó Hidalgo.

Vea aquí el análisis completo