Jan Topic, candidato inhabilitado a la Presidencia de Ecuador, en exclusiva para NTN24: "Noboa busca mantenerse en el poder a cualquier costo"

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador emitió una sentencia en la que inhabilitó la candidatura presidencial del empresario Jan Topic.

La sentencia se conoce luego de una sesión extraordinaria de los magistrados el domingo por la noche.

Según el juez Ángel Torres, quien dio lectura a la determinación, “Jan Topic incurre en una prohibición constitucional y legal, por lo que no puede ser aceptada".

Los jueces del órgano electoral consideraron que "su participación en actividades relacionadas con contratos públicos infringe la normativa" y argumentaron que el candidato "no ha logrado desvincularse adecuadamente de los contratos con el Estado y continúa siendo el beneficiario final de las empresas involucradas".

La sentencia proferida por el TCE surgió luego de que dos partidos políticos presentaran recursos para inhabilitar a Topic, argumentando una empresa vinculada a él provee de radares que detectan excesos de velocidad al municipio de Manta, algo que Topic niega.

Al respecto, el candidato inhabilitado ofreció una entrevista exclusiva en el programa La Tarde de NTN24.

“Se extralimitaron en inhabilitarme, es una aberración, es burdo pero vamos a pelear (...) Vamos a proceder a presentar la denuncia contra los jueces. tenemos un presidente incompetente, tenemos una de las peores crisis energeticas”, expresó el entrevistado.

“Este presidente no da pie con bola, y no lo digo yo, lo dicen los ecuatorianos. El presidente no quiere darle espacio a la vicepresidente, por eso le quitó funciones por varios días, justo cuando termine la segunda vuelta en Ecuador. Para combatir a esta dictadura se necesita democracia plena”, pronunció.

Sostuvo además ante el canal de las Américas: “No veo independencia de poderes en el país. El TSE sabe que no soy representante legal de ninguna empresa. Eliminan al candidato que supera en las encuestas al actual presidente de Ecuador. No me comparo con María Corina Machado pero quiero emular, es un modelo a seguir”.

“Yo le voy a dedicar los próximos 40 años al país. Vamos a seguirla peleando y vamos a rescatar a nuestro Ecuador. No estamos bien, tenemos una economía en recesión. Anhelo que todas las democracias de la región vean lo que pasa en Ecuador y no permitan que pasen en sus países”, acotó.

El exaspirante a ocupar el Palacio de Carondelet concluyó: "Noboa busca mantenerse en el poder a cualquier costo, tuvo la suerte de haber nacido en una de las familias más ricas de mi país. Maneja al país como si se tratara de su hacienda, es un niño con ínfulas de emperador".

Topic, de 41 años, fungía como uno de los 16 candidatos para la elección presidencial ecuatoriana de febrero próximo, en la cual el actual presidente, Daniel Noboa, buscará un segundo mandato luego de ser electo para cumplir el periodo restante del expresidente Guillermo Lasso.