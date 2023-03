Joe Biden reaccionó sobre el proceso de imputación que enfrentará el expresidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue cuestionado por los medios de comunicación de su país sobre la reciente imputación en contra de su antecesor, Donald Trump, por haber efectuado supuestos pagos de dinero secretos a la actriz de películas pornográficas, Stormy Daniels.

Sobre el caso que tiene expectante a la comunidad internacional, los medios de comunicación han intentado recoger algunas impresiones del presidente Joe Biden. Sin embargo, el mandatario no se ha mostrado del todo cómodo con la prensa.

En la Casa Blanca y antes de subir al Marine One, el helicóptero presidencial, rumbo a Misisipi, Biden fue preguntado con insistencia respecto a la división que podría atravesar su nación por el caso Trump.

“No, no tengo comentarios sobre eso. No voy a hablar sobre la acusación de Donald Trump. No tengo nada para decirles, en lo absoluto”, expresó el titular del Poder Ejecutivo de EE.UU.

VEA TAMBIÉN Ron DeSantis aseguró que vencería a Joe Biden en 2024 o

El pasado jueves 30 de marzo se dio a conocer que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump será imputado en un juzgado de Nueva.

A pesar de las acusaciones, el exjefe de Estado aseguró que dicha imputación “se volverá masivamente” en contra del actual presidente de los Estados Unidos y su sucesor, Joe Biden.

Luego de que se diera a conocer la noticia, el magnate precisó en la red social que dirige, ‘Truth Social’: “Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto”.

Entre otras cosas, Trump recordó que las investigaciones sobre el movimiento Make America Great Again (MAGA), el asalto al Capitolio en 2021 y la redada de una de sus propiedades en el estado Florida, Mar-a-Lago, hacen parte de los obstáculos que a su juicio, la Administración demócrata ha puesto en su camino.

VEA TAMBIÉN EEUU: expectativa por posible imputación a Donald Trump; las autoridades están alerta por posibles protesta de sus simpatizantes o

De momento, Trump, que será imputado en plena campaña para ser elegido como candidato republicano para las presidenciales de 2024, ha recalcado que seguirá adelante sin importar lo que suceda.

Un portavoz de la oficina del fiscal que lidera la causa sostuvo que está manteniendo “comunicación con el abogado del Sr. Trump para coordinar su entrega a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan para la lectura de cargos en una acusación de la Corte Suprema, que permanece sellada”.

Antes de que se presente una declaración de culpabilidad, la persona acusada y los fiscales pueden llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad para resolver el caso antes de que comience el juicio. De lo contrario, si el acusado se declara inocente o no contesta y se fijará una fecha para el juicio.

VEA TAMBIÉN ¿Qué sigue para Donald Trump luego de haber sido imputado en Estados Unidos? o

Sobre ese panorama, el equipo legal del expresidente, encabezado por los letrados, Susan Necheles y Joseph Tacopina, respectivamente, difundió un comunicado en el que sostienen: “Trump ha sido acusado, pero no cometió ningún delito. Lucharemos enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales”.