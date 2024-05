Juan Manuel Santos aseguró que "es absurdo” usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente

El pasado 15 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Magna actual, la cual, según él, no ha podido ser aplicada en su gobierno.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, resaltó el jefe de Estado.

En ese entonces, Petro apuntó contra el Congreso por no aprobar sus reformas y señaló que “ya no es momento de un acuerdo nacional” como los propuso en el pasado.

A su vez, el excanciller Álvaro Leyva Durán, insinuó que la Constituyente se debería llevar a cabo para implementar el acuerdo de paz firmado por las FARC, lo que causó gran revuelo.

Ahora, tras varias semanas, el expresidente Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo de 2016 que desmovilizó a la extinta guerrilla de las FARC, respondió.

"Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es absurdo”, dijo el expresidente de Colombia y premio Nobel de paz.

Según Santos, el acuerdo de paz La Habana, firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC no puede ser modificado.

“Yo invito al Gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades”, añadió.

Santos también aseguró que una de las líneas rojas que se mantuvo durante la negociación fue, precisamente, la de una eventual Constituyente.

“La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”, aseveró Santos.