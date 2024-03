Régimen detiene a los miembros del equipo de María Corina Machado, Henry Alviarez y Dignora Hernández

Sigue el acoso por parte del régimen de Maduro a los colaboradores políticos de la opositora venezolana María Corina Machado y este miércoles se produjo una nueva detención.

Se trata de los coordinadores en Caracas del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviarez, que se suman a la lista de dirigentes de este grupo asediados por el régimen.

En redes sociales circuló un video del momento en que eran sometidos y subidos a la fuerza en un vehículo mientras se escucha a una mujer pedir auxilio.

Maduro no ha dado tregua a la persecución política y, por el contrario, ha aumentado el cerco a Machado a quien hasta ahora no se le ha permitido postularse como candidata a cargos de elección popular por una supuesta inhabilitación, aunque no se le ha realizado un juicio.

Este martes detuvieron al coordinador de Vente Venezuela en Aragua, Joe Villamizar.

Precisamente, este miércoles, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, alertó que el país ha entrado en una etapa de recrudecimiento de los ataques e intimidación del régimen contra opositores, que coincide con la aproximación de las elecciones presidenciales, pautadas para el 28 de julio.

"Los numerosos eventos registrados en la fase de esta actualización confirman que estamos en la fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades. En ese sentido la misión observa la repetición de patrones de violación de derechos humanos contra opositores, o percibidos como tal, que incluye a defensores que se atreven a denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno", aseguró Valiñas frente al panel.

El fiscal del régimen confirmó la detención en tiempo real, y además habló de nuevas órdenes de detención. Estas son:

- Magalli Meda

- Oswaldo Bracho

- Pedro Urruchurtu

- Omar González

- Humberto Villalobos

- Claudia Macero

- Fernando Martínez Mótola

El Fiscal señaló que un detenido de nombre "Emil Brandt Ulloa" refirió que en enero del 2022, le explicaron el proyecto Gran Alianza Territorial, coordinado por Dignora Hernández, el cual buscaba "producir acciones de calle para subvertir el orden".

Por eso ordenó la detención de Henry Alviarez y Dignora Hernández. "En razón de todo lo que ha confesado Emil Brandt Ulloa, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio y pulcro.

Agregó que el detenido dijo que había sido parte de la red desde el 2018. "Magaly Meda y Henry Alviárez dieron instrucciones sobre las acciones desestabilizadoras que debían iniciar el en enero, desde el estado Barinas, para la desestabilización del país y que Henry Alviárez viajó a ese estado para contactar al general retirado Oswaldo Bracho, "quien tenía la coordinación de militares en el exilio junto con Julio Borges y Antonio Ledezma".