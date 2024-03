"No podemos subestimar a Petro, en Venezuela el punto de inflexión fue la Constituyente de Hugo Chávez": Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia

En Colombia la propuesta del presidente Gustavo Petro de llamar a una Constituyente ha generado revuelo. El mandatario dijo que, si las reformas de pensiones y salud no eran aprobadas, podría convocar a una Asamblea Nacional.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, resaltó el jefe de Estado el viernes pasado.

Al respecto Miguel Uribe Turbay, senador colombiano, habló en La Tarde de NTN24 sobre la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Hay que reconocer que los problemas históricos que tiene el país podrían ser solucionados con el marco legal actual e incluso si se necesitan reformas, no se tiene que modificar la Constitución”, dijo.

Turbay indicó que lo que está haciendo Gustavo Petro es desviar la atención del fracaso de su gobierno y de alguna manera, tratando de excusarse frente a un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de la gente. “Aquí no podeos subestimar a Petro, porque lo que ha venido diciendo desde hace tiempo es que está dispuesto a cambiar la Constitución a las buenas o a las malas”, afirmó.

"No podemos subestimar a Petro, en Venezuela el punto de inflexión fue la Constituyente de Hugo Chávez", señaló Uribe Turbay

Asimismo, aseguró que lo que va a lograr Petro al intentar hacer el cambio es “generar incertidumbre política y económica, va a aumentar el riesgo de corrupción, el mal gasto de recursos y puede llevarnos a una confrontación violenta”.

“Gustavo Petro durante toda su vida trató de destruir desde la criminalidad la democracia y la utilizó para llegar a la presidencia”, aseguró.