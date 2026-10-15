"Nuestras fronteras están cerradas": EE. UU. lanza contundente publicación en redes sociales criticando "impunidad" del Gobierno Biden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó un mensaje categórico en sus redes sociales anunciando el cierre de fronteras del país, marcando un cambio significativo en la política migratoria estadounidense.

"NUESTRAS FRONTERAS ESTÁN CERRADAS", declaró la cuenta oficial del DHS, estableciendo una postura contundente sobre el control fronterizo. El mensaje, publicado el 15 de octubre de 2026, contrasta la situación actual con la de hace cuatro años.

Según la agencia de seguridad, "hace cuatro años, contrabandistas, traficantes e inmigrantes ilegales de todo el mundo entraban a nuestro país con impunidad".

La publicación añade que "hoy, patriotas estadounidenses montan guardia contra aquellos que amenazan nuestra soberanía y nuestro estilo de vida".

El comunicado del DHS acompañó un video del periodista de Fox News Griff Jenkins, originalmente publicado en octubre de 2022, que mostraba a contrabandistas enviando un grupo de migrantes nicaragüenses cruzando el río en Piedras Negras.

En las imágenes, un contrabandista declaraba al reportero que la frontera estaba "abierta".

VEA TAMBIÉN México despliega 500 efectivos en la frontera de Tamaulipas tras ataque contra la Guardia Costera de EE. UU. o

El anuncio se produce en un contexto donde la migración irregular hacia Estados Unidos ha sido un tema central del debate político durante años.

Las fronteras estadounidenses, particularmente la frontera sur con México, han sido punto de controversia respecto a políticas de control migratorio, seguridad nacional y derechos humanos.

El mensaje oficial enfatiza el concepto de soberanía nacional como principio rector de esta política, reflejando una narrativa de protección territorial que ha caracterizado diferentes administraciones estadounidenses en años recientes.