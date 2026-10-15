NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Fusilamiento

Trump descarta transmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar condenado por masacre: "podría haber sido un fuerte disuasivo para el mundo"

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
La decisión sobre Hasan iba a convertirse en el primer fusilamiento que realizaban las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.

Este jueves, en medio de una fuerte controversia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la cancelación de la transmisión en directo de la ejecución de un condenado yihadista.

Se trata de Nidal Malik Hasan, que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, acabó con la vida de 13 personas e hirió a 32 más.

o

"Creo que transmitir la ejecución para que todos la vieran podría haber sido un fuerte disuasivo para el Mundo para presenciar cómo América trata a los Terroristas y ESCORIA como Hasan, pero muchas personas muy buenas e intencionadas preferirían no verlo morir, a través de streaming, o a través de cualquier otro dispositivo visual", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Y, aunque confirmó su fusilamiento, rechazó la transmisión: "Él morirá, como está programado, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido".

"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió.

La decisión sobre Hasan iba a convertirse en el primer fusilamiento que realizaban las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961, sin embargo, desde su anuncio estuvo rodeado de críticas y señalamientos.

La ejecución de Nidal Hasan "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", dijo un funcionario del Pentágono en condición de anonimato apenas una semana antes del cambio de posición de Trump.

Esto también había sido confirmado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que había declarado que la ejecución sería "pública".

o

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo entonces Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En su juicio, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.

Temas relacionados:

Fusilamiento

Donald Trump

Ejecuciones

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro

“La pareja diabólica sentada ante el juez”: así se vive el ambiente en el Tribunal donde comparecen hoy Maduro y Cilia

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Bocetos juicio Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"Significa justicia": integrante de Vente Venezuela sobre nueva comparecencia de Maduro y Flores

Machado lidera la intención de voto frente a un panorama de elecciones, según encuesta - Foto: AFP
Elecciones

María Corina Machado encabeza la intención de voto frente a un panorama de elecciones presidenciales, según encuesta

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella en un operativo en Cali (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Casi 500 capturas diarias: los números contra el crimen de Abelardo de la Espriella en mes y medio

La Meca, Arabia Saudita (AFP)
Arabia Saudita

Aumenta la crisis en Medio Oriente: Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam

Bandera de Japón y Corea del Norte - Canva
Japón

"Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico": Japón lanza advertencia al mundo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
estadio Azteca previo a un juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers-Foto: EFE
NFL

Hito para la NFL fuera de EE. UU.: el primer 'Sunday Night Football' internacional agota boletería en México

Abelardo de la Espriella en un operativo en Cali (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Casi 500 capturas diarias: los números contra el crimen de Abelardo de la Espriella en mes y medio

La Meca, Arabia Saudita (AFP)
Arabia Saudita

Aumenta la crisis en Medio Oriente: Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam

Bandera de Japón y Corea del Norte - Canva
Japón

"Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico": Japón lanza advertencia al mundo

Mario Díaz Balart - Foto AFP
Mario Díaz-Balart

"El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela

Masoud Pezeshkian, presidente del regímen de Irán, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Régimen de Irán

El presidente del régimen de Irán advierte a Trump que su país nunca "se arrodillará" en la Asamblea General de la ONU

Doctor atiende a un paciente en un hospital improvisado en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis sanitaria

Médicos venezolanos plantean incorporar la crisis sanitaria al proceso de diálogo entre el régimen y la AN 2015

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023