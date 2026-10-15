Trump descarta transmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar condenado por masacre: "podría haber sido un fuerte disuasivo para el mundo"

Este jueves, en medio de una fuerte controversia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la cancelación de la transmisión en directo de la ejecución de un condenado yihadista.

Se trata de Nidal Malik Hasan, que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, acabó con la vida de 13 personas e hirió a 32 más.

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"Creo que transmitir la ejecución para que todos la vieran podría haber sido un fuerte disuasivo para el Mundo para presenciar cómo América trata a los Terroristas y ESCORIA como Hasan, pero muchas personas muy buenas e intencionadas preferirían no verlo morir, a través de streaming, o a través de cualquier otro dispositivo visual", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Y, aunque confirmó su fusilamiento, rechazó la transmisión: "Él morirá, como está programado, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido".

"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió.

La decisión sobre Hasan iba a convertirse en el primer fusilamiento que realizaban las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961, sin embargo, desde su anuncio estuvo rodeado de críticas y señalamientos.

La ejecución de Nidal Hasan "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", dijo un funcionario del Pentágono en condición de anonimato apenas una semana antes del cambio de posición de Trump.

Esto también había sido confirmado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que había declarado que la ejecución sería "pública".

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo entonces Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En su juicio, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.