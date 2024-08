"Que no haya injerencismos": AMLO se pronuncia sobre sesión de la OEA sobre Venezuela de la que México no participó

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció este jueves sobre la sesión de la OEA, del miércoles, en la que se habló de Venezuela.

“Que no haya injerencismos”, pidió AMLO pese a que su país no hizo parte de la reunión. También informó que este jueves sostendrá una conversación telefónica con sus homólogos de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, para poder abordar la situación política en Venezuela.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano expresó que: “Es posible que hoy hablemos con el presidente Lula y el presidente Petro, al mediodía, alrededor de las 2:00 p.m. hora de México, para intercambiar puntos de vista sobre la situación en Venezuela”.

Las tres naciones han sido blanco de críticas por no condenar el denunciado fraude electoral en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 28 de julio cuando el CNE proclamó “ganador” al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Esto se da luego de la sesión extraordinaria de la OEA que se llevó a cabo este miércoles y que evaluó los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Antes de la votación, Sanders aseguró que no se llegó a un consenso por una oración en la resolución, por lo que debía ser votada.

"Lamento que permitamos que una oración nos impida tener un documento con pleno consenso", dijo antes de dar paso a la votación de los países en el recinto.

La ronda de votación quedó de la siguiente manera: 17 a favor, 0 en contra, 11 abstenciones y 5 delegaciones ausentes. Entre esas abstenciones se encuentra Colombia y Brasil, mientras que México no asistió a la reunión.

La ausencia de México se debió a que Andrés Manuel López Obrador, rechazó participar en la reunión extraordinaria de la OEA aseverando que: “No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”.

Alegó que su rechazo responde a declaraciones del secretario general de la organización, Luis Almagro, quien a juicio de López Obrador "ya había reconocido a uno de los candidatos" antes de saber el resultado final de los cuestionados comicios que dieron por ganador al presidente venezolano Nicolás Maduro y en los que la oposición denuncia un fraude.

"Entonces ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina", afirmó el presidente mexicano.