"Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado": Maduro en primera declaración tras salida de Edmundo González

Nicolás Maduro se pronunció este lunes sobre la salida de Edmundo González, candidato opositor en las elecciones del pasado 28 de julio, de Venezuela con destino a España.

“Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado”, afirmó Maduro. “He estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir". “En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa”, mencionó.

La cabeza del régimen venezolano se refirió, en el breve pronunciamiento, a Edmundo González como “embajador”.

Edmundo González Urrutia, cabe resaltar, reclama el triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela en medio de graves denuncias de fraude contra el régimen de Nicolás Maduro.

Tras su llegada a España, González compartió una carta en la que habló de la decisión de salir de Venezuela y trasladarse a España. “La decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, afirmó.

“Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, aseguró.

Indicó que “esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos" y que espera "que como tal sea correspondido”.

“Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontramos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable”, afirmó,

González expresó su “gratitud infinita” a quienes lo han apoyado en Venezuela y en el mundo, y tuvo unas palabras para María Corina Machado, líder opositora de su país.

“Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño”, aseguró.

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección las cuales muestran que Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos.

Maduro, sin embargo, fue proclamado ganador de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al régimen, con el 52% de los votos, pero el ente no ha publicado las actas electorales que demuestren el resultado.