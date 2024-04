Varios ministros peruanos dimiten en medio de investigación por el 'Caso Rolex'

Varios ministros peruanos dimitieron este lunes 1 de abril en medio de la investigación por el ‘Caso Rolex’.

El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en anunciar su dimisión y horas después le siguieron los pasos la titular de Educación, Miriam Ponce, y la de la cartera de la Mujer, Nancy Tolentino.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", dijo Torres a la salida del Palacio Presidencial.

"La señora presidenta no tiene nada que esconder. Me voy en paz, con las manos limpias", agregó.

Las renuncias ocurren dos días antes de que el nuevo primer ministro, Gustavo Adrianzén, y su gabinete deban concurrir al Congreso a pedir un voto de investidura.

‘Caso Rolex’

La controversia inició el pasado 14 de marzo, tras un informe del medio de comunicación peruano ‘La Encerrona’, el cual analizó la posesión de una amplia colección de relojes de lujo, supuestamente “no declarados ante las autoridades competentes”.

Además, el espacio periodístico, reportó que varios de los relojes que utiliza Boluarte fueron identificados como “fabricados recientemente”, basándose en características específicas.

Durante la madrugada del 29 de marzo, un grupo de uniformados y fiscales irrumpió en la casa de Boluarte, en el este de Lima, tras derribar la puerta con una barra de hierro, según imágenes de la televisión.

Posteriormente, el bloque de seguridad llegó al Palacio de Gobierno y registró el despacho de la mandataria, quien se encontraba en el sitio al momento del operativo.