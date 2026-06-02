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Elecciones en Colombia

"Vemos una tendencia permanente de descalificar el sistema electoral para no reconocer la elección": Marta Lucía Ramírez ante señalamientos de Petro por presunto fraude en elecciones

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez calificó de “absolutamente insólito” los cuestionamientos del presidente Petro a las elecciones presidenciales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos tras denunciar presuntas irregularidades en el software de preconteo electoral de la primera vuelta presidencial, pese a que la Registraduría Nacional informó que el escrutinio alcanzó el 99.98% de las mesas sin novedades.

La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez calificó de “absolutamente insólito” los cuestionamientos del presidente Petro.

"Es el mismo sistema electoral que lo reconoció a él como representante a la Cámara dos veces, senador dos veces, alcalde de Bogotá una vez, presidente de la República, pero ahora le parece que el sistema electoral es poco confiable", señaló Ramírez.

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La exfuncionaria subrayó que cerca de 1.400 observadores internacionales supervisaron el proceso sin reportar irregularidades significativas.

Ramírez expresó preocupación por lo que considera una estrategia deliberada de deslegitimación institucional. "Lo que vemos es una tendencia permanente del presidente de Colombia a lograr descalificar el sistema electoral, posiblemente con la intención de descalificar esta elección para no reconocerla", afirmó.

La exvicepresidente alertó sobre el riesgo de alteración del orden público en caso de que los resultados de segunda vuelta favorezcan a Abelardo de la Estrella: "Estoy segura que la única forma en que podría Gustavo Petro quedarse en el poder o pretender imponer a su candidato en el poder es mediante una revuelta social", advirtió.

Según Ramírez, el mandatario habría buscado reiteradamente declarar un “estado de conmoción interior que le otorgaría poderes especiales. "Gustavo Petro ha estado buscando que haya una declaratoria de conmoción interior para tomar todas las atribuciones legislativas como lo hacen los dictadores", señaló.

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En cuanto a la polémica sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia por parte de partidarios de Abelardo de la Estrella, la exvicepresidente aclaró que no constituye violación legal. "Usar la camiseta distintiva de un equipo de fútbol no tiene ningún problema de tipo legal", explicó,

La también excanciller instó a la comunidad internacional a prestar atención a estos acontecimientos: "Donde dejemos nosotros que se establezca en Colombia un sistema narco comunista, olvidémonos de la democracia en toda esta región y olvidémonos de la seguridad en todo este hemisferio", concluyó.

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