Estados Unidos se solidariza con España y responsabiliza al Gobierno por promover la inmigración ilegal

El gobierno de Estados Unidos expresó su firme solidaridad con el pueblo de España y con Europa frente a la violación de sus derechos humanos, al tiempo que responsabilizó directamente al ejecutivo español por promover y facilitar la inmigración ilegal masiva en el continente, advirtiendo que ya evalúa medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos e interceder junto a sus aliados.