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Presidente Petro insiste en denuncia de supuesto fraude en elecciones en Colombia mientras Registraduría anuncia que escrutinio llegó al 99,98% sin problema

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro | Foto AFP
La Registraduría ha defendido la transparencia del proceso electoral tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado desde el domingo la legitimidad de los resultados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en sus denuncias sobre unas supuestas irregularidades que sucedieron en el preconteo de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo que favorecieron al candidato, opositor al gobierno, Abelardo de la Espriella.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, afirmó.

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Petro aseguró que el registrador Hernán Penagos “se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”.

“Lo hice porque por sentencia plena del Consejo de Estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible. Esto solo indica que la Registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos”, afirmó.

Según el presidente “el software sí fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”. “La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario el tiempo logró descubrir solo la modificacion de mesas”.

“La cuantía de la modificación es la siguiente: Censo oficial 41.421.973. está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373. La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. También se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera: De 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación”, afirmó.

Para Petro “esto da un cambio en el número totales: mesas oficiales, ya escritas: 120.527, pero en DIVIPOL de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo hay 122.020 con una diferencia de 1493 mesas adicionales, que no posiblemente no han sido escrutadas”. “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”, manifestó.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos, entregó los resultados del preconteo en menos de dos horas con el 100% de las mesas escrutadas.

Penagos ha defendido la transparencia del proceso electoral tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado desde el domingo la legitimidad de los resultados preliminares.

La Registraduría, este martes además, informó que tras la jornada del lunes el escrutinio de las votaciones presidenciales “que realizan jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98%”.

“De igual manera, la entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94% respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”, expresó.

De la Espriella, según el preconteo, obtuvo 10,3 millones de votos el pasado domingo, equivalente al 43,7%, mientras que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, tuvo 9,6 millones de votos que equivales al 40,9% de la votación.

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