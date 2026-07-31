NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Estados Unidos

Nuevo freno a la permanencia ilegal en EE. UU.: exigirán depósitos de hasta 20.000 dólares a solicitantes de visa de Venezuela y otras 49 naciones

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de una visa (Canva)
Foto de referencia de una visa (Canva)
La medida del Departamento de Estado se aplicará para visados temporales de turismo y negocios.

En un nuevo ajuste a los controles de ingreso a su territorio, el Gobierno de los Estados Unidos implementará un programa piloto que permitirá exigir fianzas de entre 5.000 y 20.000 dólares a ciudadanos de 49 naciones entre ellas Venezuela que soliciten visas temporales de turismo (B-2) o negocios (B-1).

La disposición, anunciada por el Departamento de Estado, no se aplicará de forma universal a todos los aspirantes, sino que quedará a criterio de los oficiales consulares cuando evalúen que un solicitante presenta un riesgo elevado de permanencia irregular una vez venza su periodo autorizado de estancia.

Según Washington, la lista de países seleccionados responde a elevados índices de sobre permanencia (overstay) o a dificultades en los sistemas de verificación documental de dichas naciones.

La estrategia busca crear un incentivo económico directo para garantizar el retorno de los viajeros a sus países de origen.

o

El funcionamiento del mecanismo establece que si el titular de la visa cumple estrictamente los términos de su estancia y abandona Estados Unidos a tiempo, el monto depositado será reembolsado en su totalidad. De lo contrario, la fianza será confiscada por las autoridades federales.

Para los ciudadanos venezolanos, la medida añade una barrera potencial en el trámite de visados en un contexto marcado por la constante movilidad hacia suelo estadounidense por razones familiares, médicas o comerciales.

El Departamento de Estado evaluará los resultados del programa piloto durante su periodo inicial de vigencia antes de determinar si se consolida como una norma permanente.

o

Este nuevo requisito se suma al paquete de restricciones y controles reforzados por la Administración estadounidense en sus sedes consulares globales para contener la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes de visados temporales.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Visado

Deportaciones

Países

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las únicas dos personas con representatividad (…) no estarán": Héctor Schamis sobre el diálogo en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Duro mensaje de juez al padre que le regaló un arma a su hijo: "Es claro que fallaste como padre"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de EEUU a objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Ataque al régimen de Irán

Las impactantes imágenes de los ataques de Estados Unidos contra blancos del régimen de Irán

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Régimen venezolano | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Todos los venezolanos seremos observadores": María Oropeza sobre mesa de diálogo con el régimen y sectores democráticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de EEUU a objetivos del régimen de Irán - Foto captura
Ataque al régimen de Irán

Las impactantes imágenes de los ataques de Estados Unidos contra blancos del régimen de Irán

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Rover Perseverance en Marte-Foto: NASA
Perseverance

El rover Perseverance de la NASA halla pruebas de un antiguo bombardeo de asteroides en Marte

Régimen venezolano | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Todos los venezolanos seremos observadores": María Oropeza sobre mesa de diálogo con el régimen y sectores democráticos

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron ataques contra siete provincias de Irak en donde operan grupos proiraníes
Estados Unidos

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron ataques contra siete provincias de Irak en donde operan grupos proiraníes

Marcelo Arévalo, tenista salvadoreño en Wimbledon - Foto: EFE
Wimbledon

Tenista latinoamericano hace historia al ganar título e ir por otro en la misma edición de Wimbledon

Willner Rivas, jugador de voleibol de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Club español de voleibol lamenta la muerte del capitán de la selección venezolana que había sido fichado días antes de los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre