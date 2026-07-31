Nuevo freno a la permanencia ilegal en EE. UU.: exigirán depósitos de hasta 20.000 dólares a solicitantes de visa de Venezuela y otras 49 naciones

En un nuevo ajuste a los controles de ingreso a su territorio, el Gobierno de los Estados Unidos implementará un programa piloto que permitirá exigir fianzas de entre 5.000 y 20.000 dólares a ciudadanos de 49 naciones entre ellas Venezuela que soliciten visas temporales de turismo (B-2) o negocios (B-1).

La disposición, anunciada por el Departamento de Estado, no se aplicará de forma universal a todos los aspirantes, sino que quedará a criterio de los oficiales consulares cuando evalúen que un solicitante presenta un riesgo elevado de permanencia irregular una vez venza su periodo autorizado de estancia.

Según Washington, la lista de países seleccionados responde a elevados índices de sobre permanencia (overstay) o a dificultades en los sistemas de verificación documental de dichas naciones.

La estrategia busca crear un incentivo económico directo para garantizar el retorno de los viajeros a sus países de origen.

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El funcionamiento del mecanismo establece que si el titular de la visa cumple estrictamente los términos de su estancia y abandona Estados Unidos a tiempo, el monto depositado será reembolsado en su totalidad. De lo contrario, la fianza será confiscada por las autoridades federales.

Para los ciudadanos venezolanos, la medida añade una barrera potencial en el trámite de visados en un contexto marcado por la constante movilidad hacia suelo estadounidense por razones familiares, médicas o comerciales.

El Departamento de Estado evaluará los resultados del programa piloto durante su periodo inicial de vigencia antes de determinar si se consolida como una norma permanente.

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Este nuevo requisito se suma al paquete de restricciones y controles reforzados por la Administración estadounidense en sus sedes consulares globales para contener la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes de visados temporales.