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Martes, 28 de julio de 2026
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Dinorah Figuera

El mensaje de Dinorah Figuera tras cumplirse dos años del fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera - AFP
En su declaración, Figuera subrayó la participación activa de la diáspora venezolana en los comicios que dieron como ganador a Edmundo González Urrutia.

Dinorah Figuera, designada para liderar las negociaciones con el régimen de Delcy Rodríguez en busca de una transición democrática en Venezuela, emitió un mensaje reafirmando el compromiso de los venezolanos en el exilio con el proceso electoral del pasado 28 de julio, al cumplirse dos años de aquel controvertido proceso.

En su declaración, Figuera subrayó la participación activa de la diáspora venezolana en los comicios que dieron como ganador a Edmundo González Urrutia, a pesar de que el régimen de Maduro se proclamó vencedor en medio de denuncias de fraude electoral.

"El 28 de julio, los venezolanos en el exilio asumimos con responsabilidad el compromiso de contribuir al proceso democrático que hizo a Edmundo González Presidente de Venezuela, aun cuando se nos negó el derecho constitucional al voto", expresó Figueroa en su mensaje.

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La futura negociadora destacó el papel fundamental que jugó el exilio venezolano en la movilización electoral, a pesar de las limitaciones impuestas por la dictadura venezolana. Según sus palabras, los venezolanos en el exterior promovieron activamente la participación de sus “familias y comunidades” dentro del país.

"Desde cada lugar donde nos encontramos, promovimos la participación de nuestras familias, amigos y comunidades en Venezuela, convocándolos a ejercer masivamente su derecho al sufragio en nuestro país", añadió Figueroa, resaltando la estrategia de movilización implementada desde el exterior.

Figuera enfatizó que este esfuerzo colectivo transformó al exilio venezolano en un "actor clave" para fortalecer la participación ciudadana. Este rol se vuelve especialmente relevante considerando que millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años debido a la crisis política, económica y social.

"Ese esfuerzo colectivo convirtió al exilio venezolano en un actor clave para fortalecer la participación ciudadana y reafirmar el compromiso con la democracia y la voluntad soberana del pueblo venezolano", afirmó.

Figuera concluyó su mensaje con una declaración que define la postura del exilio venezolano frente a la actual situación política del país: "Desde el exilio, seguimos siendo una trinchera cívica indispensable en la defensa de la democracia y la libertad de Venezuela".

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El nombramiento de Figueroa como negociadora, en nombre de la Asamblea Nacional de 2015, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por buscar una salida democrática a la crisis venezolana tras la captura de Maduro por parte de Estados Unido el pasado 3 de enero.

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