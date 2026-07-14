Álvaro Leyva denuncia supuesta "operación de sobotaje" de Gustavo Petro contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

El excanciller Álvaro Leyva Durán lanzó una grave denuncia a través de su cuenta oficial de X contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo de orquestar un supuesto plan contra gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Leyva detalló que el gobierno saliente estaría solicitando renuncias inmediatas a funcionarios de libre remoción en diversos ministerios, con el supuesto objetivo de desestabilizar la transición gubernamental.

“Se trata de la existencia de una ‘Operación de sabotaje’ de Petro y sus ministros para que haya caos en los primeros días de la nueva administración. En ese sentido, en los ministerios se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”, denunció Leyva.

Según las acusaciones del excanciller, la estrategia incluiría el bloqueo de computadores, el cierre de oficinas y la destrucción de documentos. Ante ello, afirmó que estas acciones no solo buscarían "desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al 'bloque de búsqueda anticorrupción' que ya se anunció, sino que también reine el caos".

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El exministro calificó estas supuestas acciones como una "desviación del poder" y explicó que el Consejo de Estado colombiano ha establecido que esta figura jurídica se configura cuando una autoridad expide actos dentro de su competencia, pero buscando un fin distinto al señalado por la ley.

"Así deben ser las cosas, pero Petro es alérgico a la legalidad", expresó Leyva, quien reclamó que durante una transición de mando es fundamental que el gobierno saliente entregue todos los asuntos administrativos en su estado regular.

Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios afectados: "Ojalá los funcionarios aguanten sus renuncias unos días hasta que se vaya. Difícil pero no imposible. El presidente De La Espriella tiene la legitimidad plena de las urnas y es quien debe decidir quién se queda, quien se va y quien llega".

Leyva advirtió que "esos que más temprano que tarde tendrán que pagar por tanto daño" y criticó duramente al expresidente afirmando que el país "no puede padecer un Petro con síndrome de abstinencia por el poder".