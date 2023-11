Primicia NTN24: "Es un claro distanciamiento que el presidente ha tenido", dice vicepresidenta de Ecuador sobre su designación como embajadora de paz en Israel

Verónica Abad, recién posesionada vicepresidenta de Ecuador, se refirió en NTN24 al papel que desempeñará durante el mandato del presidente Daniel Noboa, quien la designó como “colaboradora para la paz en Israel”.

Abad, quien aceptó la designación de Noboa y viajará a Tel Aviv, señaló que asume su responsabilidad en medio de desacuerdos con el actual mandatario, lo que fue considerado por muchos como un total divorcio entre ambos políticos.

“Lamentablemente en estos sucesos hay actuaciones que no estaban dentro de los acuerdos, con los cuales nos sentamos como binomio… me extraña la decisión y el decreto del presidente, en donde desde el inicio conocimos y quedó claro que mi experticia siempre fue en el tema del desarrollo social… Yo vengo trabajando hace más de quince años en el tema del emprendimiento, la creación de startups”, afirmó.

Por otra parte, la vicepresidenta catalogó de acelerada la decisión del presidente Noboa al distanciarla de su país de esa manera. “Es un claro distanciamiento que el presidente ha tenido… El equipo del presidente siempre ha sido una pared que ha evitado que nosotros podamos comunicarnos claramente, y estas son las consecuencias, de tener este tipo de función que en la historia del Ecuador jamás se ha dado”, dijo.

Abad también hizo referencia al tema político en el país tras las elecciones anticipadas en las que fue elegida para el cargo junto a Daniel Noboa y en las cuales se definió un nuevo Congreso. “El juego político está ahí. Una Asamblea dibujada mediante acuerdos del presidente que todavía no los conocemos”, sostuvo.

Finalmente, la vicepresidenta ecuatoriana señaló que su “línea política es adversa a querer hacer lo mismo de siempre”.

“En la campaña política prometimos no hacer lo mismo de siempre y con los mismos de siempre, y resulta ser que hoy en día un partido político, obviamente el que representa al presidente de la República, hace las mismas prácticas que nosotros negamos hacer… por lo cual yo no me voy a sentar en la mesa a aceptar… para ellos es muy fácil pedir mi lugar, quitándome la autoridad que el pueblo ecuatoriano me ha dado”, dijo.