La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la primera muerte humana en el mundo por gripe aviar A(H5N1) asociada a la exposición a ganado lechero infectado. La víctima era un hombre que trabajaba en el condado de Yakima, en el estado de Washington (Estados Unidos), donde recientemente se había detectado el virus.

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Según el reporte de la entidad, el fallecido tenía enfermedades preexistentes y comenzó a presentar síntomas durante la tercera semana de octubre. Su estado de salud se agravó, por lo que acudió a urgencias y tuvo que ser hospitalizado. Finalmente, falleció el pasado 1.° de noviembre.

"El segundo caso, que presentaba afecciones médicas preexistentes, desarrolló síntomas respiratorios durante la semana epidemiológica 42, que finalizó el 24 de octubre de 2026. El paciente acudió a urgencias la semana siguiente, fue hospitalizado con una enfermedad grave y falleció el 1 de noviembre", indicó la entidad en un comunicado.

La infección fue confirmada mediante diferentes pruebas de laboratorio. Los primeros análisis identificaron influenza A y, posteriormente, se determinó que correspondía al subtipo H5N1.

El caso hizo parte de tres contagios notificados por Estados Unidos a la OMS entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Los afectados eran adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero y las secuencias virales identificadas en ellos eran muy similares a las detectadas en las vacas.

Los otros dos hombres no requirieron hospitalización. Uno presentó irritación ocular, secreción nasal y dolores musculares y de cabeza. Tras acudir a un centro médico, recibió tratamiento con oseltamivir. El otro desarrolló conjuntivitis y también buscó atención médica.

Las autoridades no han establecido si los tres trabajaban en la misma explotación ganadera. La OMS indicó que continúan las investigaciones y el seguimiento de las personas expuestas y sus contactos cercanos.

"Se mantienen las investigaciones de salud pública, la vigilancia y el seguimiento de las personas expuestas a animales infectados o entornos contaminados. También se realiza el seguimiento de los contactos cercanos de los casos confirmados", aseveró la OMS.

Cabe resaltar que la organización sanitaria señaló que no hay evidencia de transmisión del virus entre seres humanos y, por esta razón, considera que el riesgo para la población general es bajo.

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Hasta el 20 de noviembre de 2026, Estados Unidos había reportado 75 casos humanos de gripe aviar desde 2024, incluidos los tres trabajadores mencionados.

La infección puede provocar desde conjuntivitis y síntomas respiratorios leves hasta complicaciones graves que ponen en riesgo la vida. También se han identificado manifestaciones gastrointestinales y, con menor frecuencia, neurológicas.

Del mismo modo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, aunque en 2026 se han detectado menos brotes en aves y mamíferos en las Américas, los contagios humanos entre trabajadores de establecimientos lecheros superan los registrados en 2025.

Las agencias sanitarias pidieron fortalecer la vigilancia, el diagnóstico y la respuesta oportuna, especialmente durante la migración de aves silvestres hacia América Latina y el Caribe.