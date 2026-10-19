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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Minería ilegal

14 muertos por deslizamiento de tierra en una mina ilegal en Colombia: autoridades no pudieron llegar por alta presencia de grupos armados

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: @miguelAPalta
Foto: @miguelAPalta
Impactantes videos compartidos en redes muestran personas y una retroexcavadora evacuando cadáveres.

Este lunes al menos 14 muertos y siete heridos dejó un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal en el sur de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos terroristas, según las autoridades locales.

"Ya hay catorce personas fallecidas (...) es una realidad que la minería (ilegal) está generando violencia", dijo Álex González, secretario de Paz y Seguridad de Nariño.

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Asimismo, el funcionario aseguró que las labores de búsqueda de sobrevivientes finalizaron.

Impactantes videos compartidos en redes muestran personas y una retroexcavadora evacuando cadáveres de la mina a una canoa en un río cercano, en medio de escombros y barro.

Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, es una de las zonas más golpeadas por actividades ilegales y de grupos armados en el país, además, la minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los poderosos grupos criminales de ambos países.

La Gobernación de Nariño señaló que los equipos de rescate tuvieron dificultades para acceder al lugar del accidente debido al complicado terreno y a la presencia de grupos criminales.

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"Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió", dijo un funcionario de la gobernación del departamento.

En Colombia, la extracción ilegal de oro es una de las causas de la deforestación e implica riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.

La lucrativa actividad desplaza incluso la producción de cocaína en la conflictiva zona, según las autoridades locales.

Según el secretario de Paz y Seguridad, "un kilo de pasta base (de cocaína) puede estar en torno a los cuatro millones (1.300 dólares), un kilo de oro que te cabe en el bolsillo puede valer más de 400 (128.000 dólares)",

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