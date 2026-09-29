Minería Programa: Club de Prensa Oro manchado de sangre: Refinerías de EE. UU. no quieren explotar minas venezolanas septiembre 29, 2026 Por: Redacción NTN24 Washington habría obligado a la dictadura de Delcy Rodríguez a ejecutar operativos militares para controlar la zona. También le puede interesar Minería Oro manchado de sangre: Refinerías de EE. UU. no quieren explotar minas venezolanas Colombia Con explosiones: Ejército colombiano destruye así minas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia Clan del Golfo Impactantes imágenes del macrooperativo de Abelardo de la Espriella y la DEA para capturar cabecilla criminal Crímenes Terribles crímenes de alias ‘Pollo’: acusado de reclutamiento y vinculado al asesinato de una menor Marco Rubio "Aprenderán por las malas si no corrigen su actitud": dura advertencia del secretario Marco Rubio contra el régimen de Cuba visas "La lucha apenas empieza": De la Espriella celebra revocamiento de visas de EEUU a cercanos a Petro Compartir en: