Un atentado terrorista con carro bomba sacudió el centro de Villavicencio la noche del lunes, con un saldo de 23 personas heridas y graves daños materiales en más de 85 predios, según informó el alcalde Alexander Baquero, mientras que la explosión ocurrida hacia las 9:30 p.m. frente a la sede de la Gobernación del Meta en la Plaza Los Libertadores no registró víctimas mortales.

La detonación destruyó por completo dos establecimientos comerciales y ocasionó afectaciones en un radio aproximado de 500 metros, entre ellos el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio, además de interrumpir el servicio de energía eléctrica en el sector.

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Según el balance de la Secretaría de Salud departamental, los 23 lesionados presentan heridas de distinta gravedad como fracturas expuestas, traumatismos craneoencefálicos, contusiones pulmonares, heridas por esquirlas y afectaciones auditivas e incluyen a dos trabajadores de vigilancia privada, entre ellos un celador de la Gobernación, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la ciudad.

El alcalde Alexander Baquero confirmó que este martes continúa la verificación de los daños en el centro de la capital del Meta y pidió respaldo ciudadano: “Hago un llamado respetuoso para que evalúen sus acciones, pero hoy también decirle a la comunidad villavicense que esperamos la solidaridad y la comprensión de todos”.

Asimismo, el mandatario local confirmó la llegada del jefe de Estado a Villavicencio en las próximas horas: “Hablamos esta noche con el señor presidente; más tarde llegará tal vez sobre las 7 o 8 de la mañana a Villavicencio”.

Junto a la Gobernación del Meta, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos para quienes proporcionen información sobre los responsables del ataque: “Hoy Villavicencio está herida, pero también quiero decirles que tenemos la gallardía y sé que la esperanza no la podemos perder”, señaló Baquero con un llamado a la sociedad a rechazar de forma rotunda cualquier expresión de violencia.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar; este atentado no quedará impune”, sentenció el presidente Abelardo de la Espriella en un comunicado.

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La Policía Nacional confirmó el despliegue de sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos y establecer si existe relación entre este atentado, los recientes ataques contra peajes del departamento y los operativos anunciados horas antes por la gobernadora Rafaela Cortés contra estructuras criminales.