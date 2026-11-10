"La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar": Bukele anuncia exitoso ataque aéreo contra la 'Casa de la muerte' de peligrosa pandilla haitiana

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó el pasado 28 de octubre un contingente de más de 2.000 militares en Haití para la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos días atrás luego deuna emboscada de bandas armadas.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando pandillas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

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Una semana antes del despliegue, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como aseguró haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

Al tiempo que lanzaba el ultimátum, el mandatario empezó a enviar tropas para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

Una de las bandas apuntadas por El Salvador es 400 Mawozo (400 novatos), con centenares de miembros dirigidos por Joseph Wilson, alias “Lanmò San Jou”.

Precisamente este grupo criminal y terrorista recibió un contundente golpe por parte de tropas salvadoreñas, según anunció el presidente Bukele en sus redes sociales.

"Ahora, hemos cumplido nuestra promesa…", dijo el mandatario en una publicación escrita en criollo haitiani.

"Hemos destruido la «Casa de la Muerte 400» y el cuartel general de la banda de los 400 Mawozo", dijo.

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"La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes!", agregó el mandatario.

400 Mawozo, la banda que azota a Haití

400 Mawozo controla Croix-des-Bouquets, "un vecindario estratégico y un importante punto caliente criminal al norte de Puerto Príncipe, así como el cruce fronterizo de Malpasse hacia República Dominicana", según InSight Crime.

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Esta peligrosa banda ganó notoriedad internacional tras el secuestro de 17 misioneros en 2021. El secuestro, la extorsión y el contrabando a través de la frontera haitiano-dominicana son sus principales fuentes de ingresos.

En medio de la presión del Ejército de Bukele, “Lanmò San Jou” envió una carta a las Naciones Unidas para solicitar un diálogo.

Este martes, la organización no gubernamental Amnistía Internacional instó a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas que controlan sectores de la isla.

La directora para las Américas de la entidad, Ana Piquer, manifestó mediante un comunicado oficial la necesidad de tutelar las garantías fundamentales durante las incursiones de seguridad, al expresar de forma textual que tanto el primer ministro haitiano como el mandatario salvadoreño “deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos”.