Con explosiones: Ejército colombiano destruye así minas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

El ejército colombiano le dio un golpe contundente al Clan del Golfo destruyendo una mina ilegal que utilizaban para financiarse con la extracción ilegal de oro; extraían tres kilos mensuales del mineral. Este ataque afecta sus fuentes de financiación ilegal. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los criminales podían extraer mensualmente unos 3.000 gramos de oro, con un valor comercial aproximado de 1.300 millones de pesos.