"39 segundos entre sismos le han cambiado la vida a una generación entera”: Cruz Roja sobre terremotos en Venezuela

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja anunció un plan de asistencia humanitaria de 50 millones de francos suizos (aproximadamente 54 millones de dólares) para apoyar la recuperación de Venezuela tras los devastadores sismos que sacudieron el país.

TE PUEDE INTERESAR:

La gerente de comunicación para las Américas de la organización, Susana Arroyo, confirmó a NTN24 que la ayuda beneficiará a 300.000 personas durante un período mínimo de dos años.

"39 segundos entre sismos le han cambiado la vida a una generación entera y le acompañarán probablemente por siempre", declaró Arroyo mientras se preparaba para viajar a Venezuela.

La funcionaria explicó que espera encontrarse "con dos dimensiones opuestas" en el terreno: "por un lado, el dolor, el duelo, el miedo, la fragilidad de quienes sobrevivieron", pero también "la fortaleza de la gente que se está organizando" para rescatar a sus vecinos y familiares.

VEA TAMBIÉN Rescatista se quiebra al mencionar que no dan abasto para ayudar a todos los damnificados en Venezuela o

La organización ya realizó un primer desembolso de dos millones de francos suizos provenientes del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF), recursos que fueron canalizados directamente a través de la Cruz Roja Venezolana.

La ayuda debe ser tan local como sea posible. Se desembolsaron dos millones de francos suizos de nuestro fondo de emergencia", enfatizó Arroyo, destacando que la Cruz Roja venezolana es una organización autónoma, independiente y neutral con 132 años de servicio en el país.

Esta madrugada, la Cruz Roja de Panamá despachó 17 toneladas de ayuda humanitaria que salieron del Aeropuerto Internacional de Tocumen y aterrizaron en la base aérea de Libertador.

El cargamento incluye artículos de primera necesidad para personas que viven al aire libre o en albergues, así como insumos para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.