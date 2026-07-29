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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La organización Consenso Educativo reporta que al menos 120 maestros murieron por los devastadores terremotos en Venezuela

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Docente - Foto de referencia: EFE
Docente - Foto de referencia: EFE
Fausto Romeo, director de la agrupación, precisó que este impacto al gremio docente se completa con daños graves en la infraestructura escolar.

Según información de la organización Consenso Educativo, al menos 120 maestros murieron por los devastadores terremotos en Venezuela.

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Fausto Romeo, director de la agrupación, precisó que este impacto al gremio docente se completa con daños graves en la infraestructura escolar: 18 planteles educativos se derrumbaron totalmente; 40 instituciones sufrieron daños estructurales severos.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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