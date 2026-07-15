"Trump y Rubio alcanzan acuerdos con el mismo régimen que llamaron ilegítimo": congresista de EE. UU. sobre Venezuela

Este miércoles 15 de julio se desarrolló en el Congreso de Estados Unidos una crucial audiencia sobre la situación de Venezuela. James McGovern, congresista demócrata, cuestionó la administración del presidente Donald Trump por llegar a acuerdos en materia económica con la dictadura que sigue activa. “Trump y Rubio alcanzan acuerdos con el mismo régimen que llamaron ilegítimo”, dijo.