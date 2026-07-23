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Jueves, 23 de julio de 2026
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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera, quien encabezará negociaciones con el régimen venezolano, respalda propuesta de Marco Rubio para abrir un proceso de reconciliación y transición con María Corina Machado: "Es muy importante"

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera - AFP
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Figuera informó que a partir del próximo 1 de agosto se convocará a los diferentes sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta.

La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, afirmó que Venezuela requiere ampliar los espacios para la participación política con el fin de avanzar hacia una transición electoral, en concordancia con las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Figuera informó que a partir del próximo 1 de agosto se convocará a los diferentes sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta.

“Como ya lo hemos expresado, a partir del 1 de agosto convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta. María Corina Machado es muy importante en este proceso”, indicó en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que, “Coincidimos con el secretario Marco Rubio: la reconciliación nacional exige amplitud, representación y participación para avanzar hacia una transición electoral pacífica y democrática”, agregó.

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Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos había anunciado que representantes de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por Washington como el último órgano legislativo electo democráticamente en Venezuela, sostuvieron reuniones con el régimen para establecer un proceso de diálogo orientado hacia la reconciliación y transición política en el país suramericano.

"Un grupo en representación de la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional electa democráticamente, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo una reunión con el gobierno interino", declaró Rubio, según información difundida por la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. destacó que ambas partes "han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino para iniciar el proceso de transición, que es lo que el pueblo de Venezuela necesita". Las conversaciones oficiales están programadas para comenzar durante la primera semana de agosto próximo.

Rubio calificó el acuerdo como "un ofrecimiento muy poderoso" y señaló que el anuncio "fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia". El secretario de Estado subrayó el compromiso de Washington con este proceso: "Evidentemente, veremos cómo avanza, pero consideramos que ese acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia, y evidentemente es algo en lo que vamos a estar muy involucrados".

La Asamblea Nacional de 2015 fue la última legislatura venezolana electa en comicios reconocidos internacionalmente como democráticos, con mayoría opositora. Desde entonces, el régimen de Nicolás Maduro estableció instituciones paralelas, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y posteriores elecciones legislativas cuestionadas por la comunidad internacional.

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