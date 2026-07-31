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Viernes, 31 de julio de 2026
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Moscú

Emblemática catedral de la Plaza Roja de Moscú sufrió un incendio: imágenes de la emergencia en plena madrugada

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Catedral de San Basilio. (EFE)
Catedral de San Basilio. (EFE)
Ni medios ni las autoridades han precisado las causas del incidente en la iglesia ortodoxa, símbolo de la capital rusa.

Un incendio se desató durante la madrugada del sábado en la catedral de San Basilio, en la Plaza Roja de Moscú, y fue rápidamente controlado, informó la agencia estatal TASS.

Ni medios ni las autoridades han precisado las causas del incidente en la iglesia ortodoxa, símbolo de la capital rusa que domina con sus cúpulas de colores los muros del Kremlin.

TASS, citando a los servicios de emergencia, indicó que el fuego comenzó en la oficina del director de la catedral y había quemado 10 metros cuadrados.

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No se registraron víctimas por el momento, agregó la misma fuente, al precisar que se desplegaron 10 vehículos de bomberos en el lugar.

La famosa iglesia fue declarada patrimonio de la humanidad en 1990 por la Unesco como parte del complejo monumental del Kremlin y la Plaza Roja.

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