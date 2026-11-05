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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada de la selección de Portugal tras 23 años y publicó nostálgicas imágenes

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El delantero portugués Cristiano Ronaldo con su selección en partido ante Alemania. (EFE)
El delantero portugués Cristiano Ronaldo con su selección en partido ante Alemania. (EFE)
En su último gran torneo, el Mundial de 2026, se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

Su retirada queda dio luego del desencuentro con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (286 dólares).

La Federación Portuguesa de Fútbol había allanado el camino para su regreso al anunciar la semana pasada que figuraba entre la cincuentena de jugadores preconvocados para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga (norte) y luego a Gales, tres días después, en Cardiff.

Pero, adelantándose 24 horas al anuncio por parte del entrenador de su lista definitiva para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones, el capitán portugués anunció que no volverá.

"Llegó el día de devolver a todos la camiseta número 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que empezó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el icono mundial en este vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En su último gran torneo, el Mundial organizado en el verano de 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España.

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