El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) contabilizó 135 casos de secuestro virtual en Venezuela durante 2026.

Según el director del CICPC, Douglas Rico, dicha cifra representa un incremento, ya que es superior a los 102 casos reportados en 2025.

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Rico explicó que esta modalidad delictiva consiste en realizar llamadas telefónicas para intimidar a las víctimas con amenazas contra sus familiares o negocios y obligarlas a entregar dinero u otros bienes.

Apuntó además que los delincuentes utilizan el miedo y la presión psicológica para conseguir que las personas accedan a sus exigencias.

"En muchos casos, las víctimas terminan entregando sus pertenencias ante la preocupación de que las amenazas se hagan realidad", indicó Rico.

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica o digital en la que los delincuentes engañan a las personas haciéndoles creer que un ser querido está secuestrado o en peligro, sin que exista una privación física real de la libertad, con el fin de exigir dinero o aislar a la víctima.

En ciberseguridad y entornos empresariales, el término también se emplea para describir la retención o cifrado extorsivo de datos e información.