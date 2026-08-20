Abelardo De La Espriella da ultimátum a "los bandidos" y dio orden a la nueva cúpula militar: "La paz que se impone con la fuerza de las armas"

Se conocen más detalles de la declaración que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este jueves 20 de agosto, en la que reveló al país la nueva cúpula militar que lo acompañará durante su administración.

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Sin embargo, algo que llamó la atención, y en lo que De La Espriella ha enfatizado desde el comienzo de su Gobierno, es que el mandatario insistió en el ultimátum que les da a los integrantes de las estructuras criminales.

El jefe de Estado expresó que el delincuente que no se someta a las autoridades correspondientes será dado de baja en operaciones que ejecute la Fuerza Pública.

“Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde”.

Asimismo, De La Espriella indicó que, de llegar a ser necesario, asumirá las responsabilidades políticas frente a los golpes operacionales del Ejército y de la Policía Nacional.

“Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar, cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate. Lo haré como jefe de Estado, como jefe de Gobierno y como comandante supremo de nuestra Fuerza Pública”, afirmó.

Adicionalmente, el presidente indicó que está empeñado en traerle paz a Colombia, pero que se enfoca en la paz que se impone.

“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la patria milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía la ley y comete delitos”, insistió el mandatario colombiano.

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Del mismo modo, De La Espriella anunció que las entidades tendrán su respaldo como presidente y que la cúpula que nombró tendrá como reto combatir el crimen.

“Tendrán del presidente de la República todo el respaldo institucional. Nuestra Fuerza Pública es la frontera que divide a la democracia de la tiranía. El alma de la democracia está con los héroes de la patria. Todo mi respeto, consideración y cariño para ellos. Que nadie se equivoque. Esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones”, indicó.

Finalmente, el mandatario dejó en claro que “ningún delincuente podrá burlar al Estado” y que, en su Gobierno, se impondrá la fuerza de las armas.

“No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad. En la era del tigre, en el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, aseveró.