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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Selección Colombia

Colombiano brilló en su nuevo equipo en una de las principales ligas del mundo: marcó un golazo desde fuera del área

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia - Foto EFE
Esta destacada actuación llega en un momento importante para el lateral vallecaucano, quien se prepara para una nueva convocatoria de la Selección Colombia en septiembre.

La nueva temporada del fútbol comienza a tomar forma en Europa y varios equipos se preparan para competir por el título en sus respectivos países. Otros, como el Getafe de España, también avanzan en su preparación para afrontar los torneos internacionales que vienen.

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En este contexto, la llegada del colombiano Johan Mojica fue una noticia positiva, ya que se mantiene en una de las principales ligas del mundo. El lateral colombiano recientemente tuvo una destacada actuación en la fase clasificatoria de la Conference League.

Mojica fue protagonista en la victoria de su equipo, al registrar una asistencia y cerrar su actuación con un golazo que acerca al Getafe a la fase de grupos.

El club enfrentó al Partizán de Belgrado, de Serbia, en el partido de ida de los playoffs de la Conference League. Sobre el minuto 90, Mojica marcó un golazo desde fuera del área para sellar el 3-1 a favor de su equipo.

Además, antes de su anotación, registró una asistencia con un preciso centro para el 1-0 del Getafe. El turco Enes Ünal apenas desvió la pelota para abrir el marcador sobre el minuto 9. Fue una destacada presentación de Mojica, quien fue elegido como el MVP del partido.

Asimismo, esta destacada actuación llega en un momento importante para el lateral vallecaucano, quien se prepara para una nueva convocatoria de la Selección Colombia en septiembre.

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Por otra parte, esta temporada es muy exigente para Johan Mojica en Europa, luego de una discreta presentación con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Por eso, espera tener una gran actuación con el Getafe en la UEFA y consolidarse como una de las figuras del equipo, pues, por ahora, se perfila como un jugador revelación en los playoffs de la Conference League.

Finalmente, en diálogo con El Partidazo de COPE, Johan Mojica se mostró tranquilo por el partidazo ante el Partizán y destacó el buen trabajo del Getafe en la Conference League.

“Estoy muy agradecido y muy feliz por estar en el Getafe. Me fascina trabajar en equipo y esa es la insignia del equipo”, dijo Mojica.

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