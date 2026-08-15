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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Con o sin experiencia: se abrirán en Bogotá más de 800 vacantes laborales de tiempo completo y fines de semana que incluyen puestos operativos

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Bogotá - Foto AFP
Bogotá - Foto AFP
La convocatoria contempla oportunidades para personas mayores de edad en áreas como servicio al cliente, operación de equipos, logística, alimentos y bebidas, arte, soporte técnico y atención a visitantes.

En Bogotá, Colombia, se abrirán más de 800 vacantes laborales para trabajar tanto tiempo completo como fines de semana a las que podrán aplicar personas con o sin experiencia en puestos operativos, así como otros enfocados en actividades artísticas.

Las oportunidades se generarán con la llegada de la nueva temporada del Festival del Terror del parque de atracciones Salitre Mágico, que generará exactamente 833 oportunidades laborales para las personas que harán parte de la operación y puesta en escena de la edición número 11 del evento.

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Las posiciones operativas serán en total 575 en áreas como servicio al cliente, operación atracciones, logística, alimentos y bebidas, soporte técnico y atención a visitantes.

Los otros 258 cargos no operativos, cabe resaltar, serán ocupados por artistas y asustadores, quienes también podrán aplicar a las respectivas vacantes y tendrán a como funciones principales interpretar personajes y participar en los recorridos y experiencias que caracterizan el evento.

La convocatoria contempla oportunidades para personas mayores de edad, con o sin experiencia, interesadas en trabajar durante la temporada en diferentes áreas como Alimentos y Bebidas, atracciones, parqueadero, vigilancia, accesos, servicios generales, souvenir, destrezas, taquillas y el Castillo del Terror.

Además de estar disponibles bajo modalidades de tiempo completo o fines de semana, las vacantes se manejarán con pago por horas trabajadas proporcional al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y contratación por obra o labor con todas las prestaciones de ley.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden postularse directamente a través de los formularios habilitados para cada perfil: para cargos operativos, la inscripción está disponible en este formulario, mientras que quienes quieran participar como asustadores pueden hacerlo a través de este formulario.

Para quienes quieran hacer parte del equipo de asustadores y artistas, la convocatoria, según las especificaciones que compartió Salitre Mágico por medio de un comunicado, busca a personas mayores de edad "con actitud, energía y pasión por el terror, interesadas en interpretar personajes y ser parte de las experiencias que encontrarán los visitantes".

Dichos aspirantes, cabe resaltar, deberán participar en una audición, para la cual deberán preparar "su mejor personaje de terror".

Una vez realizada la inscripción para ambas opciones, las personas elegidas recibirán información sobre las fechas correspondientes al proceso de selección.

Es importante mencionar que, para ese momento, deberán contar con hoja de vida, copia de la cédula y copia del diploma de bachiller o certificado de noveno grado.

La realización de una temporada de estas dimensiones requiere equipos que van mucho más allá de quienes aparecen en escena. Desde la preparación de los personajes y las experiencias de terror hasta la operación de las atracciones, la logística, el servicio y la atención al visitante.

El Festival moviliza diferentes perfiles y actividades, haciendo que la generación de empleo se sume al movimiento de distintas áreas relacionadas con la cadena de valor del entretenimiento y el turismo en Bogotá.

Mientras se adelanta la conformación del equipo que estará detrás de la temporada, el Festival del Terror 2026 también prepara novedades para sus visitantes.

La edición número 11 se encuentra actualmente en etapa de preventa, con una primera fase que ofrece hasta un 30 % de descuento hasta el 31 de agosto, además de nuevas alternativas para vivir la experiencia.

Entre las novedades de esta edición se encuentran un nuevo 'Pasaporte de Dos Noches', nuevas zonas de espanto, una nueva casa del terror inspirada en una reconocida película y la llegada de un nuevo anfitrión y personaje.

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La edición 2026 también contará con el Tour RIP, una experiencia exclusiva incluida en el Pasaporte Platinum, que permitirá a los visitantes realizar un recorrido guiado por las diferentes casas del terror y conocerlas desde una perspectiva VIP.

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