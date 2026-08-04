Gustavo Petro, una vez más y sin pruebas, aseguró que hubo fraude electoral en Colombia y que Iván Cepeda fue el ganador

En Colombia, el saliente Gustavo Petro volvió a hacer uso indebido del escenario de la Casa de Nariño para seguir afirmando, sin pruebas y con extraños argumentos, que su proyecto de extrema izquierda fue derrotado, según él, mediante un fraude en las pasadas elecciones, de nuevo desconoció el triunfo democrático de Abelardo de la Espriella y señaló que el verdadero presidente es Iván Cepeda.