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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera confirmó que retomarán diálogos con el régimen venezolano: esta es la fecha

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Una semana después del primer acuerdo entre el régimen venezolano y un sector opositor en la mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, adelantó que el próximo ciclo de conversaciones tendrá lugar en septiembre. Esta nueva ronda abordará las garantías y derechos políticos en Venezuela, según confirmó la jefa de la delegación opositora en entrevista reciente.

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